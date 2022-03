Aktuelles zum Krieg in der Ukraine

Die Partei “Der III. Weg” lehnt den russischen Imperialismus mit dem Ziel der Wiederherstellung einer Sowjetunion genauso wie den US-amerikanischen Globalismus (westliche Wertegemeinschaft) mit seiner NATO-Osterweiterung und seinen weltweiten Kriegen unter dem Deckmantel der Menschenrechte ab. Wir stehen für ein unabhängiges und freies Europa, welches sich vom Einfluß russischer und amerikanischer Machtinteressen zu befreien hat. Wir stehen für die Freiheit der Völker! Siehe auch: Nationalrevolutionäre Erklärung zum Ukraine-Krieg | Sondersendung zum Krieg in der Ukraine zum Nachhören

18:55 Uhr: Schüsse auf Bürgerblockade bei Energodar

Russische Panzer haben das Feuer auf die Bürger von Endergodar eröffnet, die die Zufahrtsstraße in ihre Stadt blockieren (siehe Meldung von 11 Uhr). Es gibt mehrere Verletzte.

18:50 Uhr: Bürgermeister von Stanyzja Luhanska übergibt die Stadt den Russen

Der Bürgermeister von Stanyzja Luhanska, im Osten des Landes, hat die Stadt den Russen übergeben. Ukrainische Behörden haben ein Verfahren wegen Hochverrats gegen den Mann eingeleitet.

18:45 Uhr: Russische Fahrzeuge im Süden erbeutet

Wieder wurden im Süden der Ukraine, im Umland von Nikolaev verlassenes Russengerät gefunden. Die Panzer vom Typ BMP 3 werden nun bei den Verteidigern in Dienst gestellt.

18:30 Uhr: Russisches Verteidigungsministerium spricht von 500 Gefallenen

Erstmal hat das russische Verteidigungsministerium Tote bei der “speziellen Militäroperation” zugegeben. So wurden 498 Gefallene genannt. Die ukranischen Verteidiger geben die Zahld er getöteten Feinde mit etwa 5000 an.

17:05 Uhr: Reste eines russischen Bombers

Trümmerteile eines modernen russischen Bombers vom Typ Su 34. Das zweisitzige Flugzeug ist der ukrainischen Luftabwehr zum Opfer gefallen. Es gilt als eines der modensten Bodenangriffsflugzeuge der russischen Luftwaffe, welche davon etwa 140 Stück betreibt.

17:00 Uhr: Angriff auf Ukraine am 18.01.2022 beschlossen?

Durchgestochene Dokumente sollen beweisen, dass der Angriff auf die Ukraine am 18.01.2022 bewilligt wurde. Nach den Plänen soll die Operation am 6. März abgeschlossen sein. Die Echtheit der Dokumente kann aktuell noch nicht bestätigt werden.

16:00 Uhr: Feuergefechte in Mariupol

Auf einen Video aus Mariupol ist ein intensiver Schußwechsel zu hören.

15:55 Uhr: Russische Armee kalkulierte mit Proviant für drei Tage

Wie russische Gefangene berichten wurden die Truppen mit Proviant für drei Tage ausgerüstet. Länger sollte es nach Ansicht der Armee-Führung nicht dauern bis die Ukraine niedergerungen ist. Ebenso mussten die Soldaten ihre Telefone abgeben.

15:50 Uhr: Tieffliegerangriffe nordwestlich von Kiew

Zwei russische Su 25 Kampfflugzeuge werfen im Tiefflug Bomben mit Zeitzünder ab. Die Aufnahme soll nordwestlich von Kiew entstanden sein.

15:45 Uhr: Russen mit Wechseluniform

Im Süden bei Nikolaev konnten drei Soldaten einer russischen Einheit für Spezielle Operationen festgenommen werden. Interessant ist, dass die Männer unter ihre´r russischen Uniform eine zweite Schicht Tarnkleidung tragen. Deren Tarnmuster entspricht dem Muster, welches auch viele ukrainische Freiwilligenverbände nutzen und es wird in der russischen Armee nicht offiziell verwendet. Mutmaßlich wollten die Männer so die Verteidiger täuschen.

15:40 Uhr: Verlassener russischer Panzer im Süden des Landes

Im Umland von Nikolaev in der Südukraine wurde dieser verlassene Transportpanzer vom Typ MT-LB mit laufenden Motor gefunden. Alles was noch verwertbar ist wird geborgen.

15:35 Uhr: Russische Flugabwehr erbeutet

Im Umland von Charkow wurde ein verlassenes Flugabwehrsystem vom Typ TOR “gefunden”. Das teure Fahrzeug wurde von seiner Besatzung aufgeben, die Männer haben sich offenbar abgesetzt. Nun wird das teure Gefährt mit Hilfe ukrainischer Landwirte einer neuen Verwendung zugeführt.

15:30 Uhr: Erneute Aufgabe russischer Fahrzeuge

Die Streitkräfte der Ukraine berichten, dass russische Fahrzeuge im Zuständigkeitsbereich des 93. OMBR Kholodny Jar von den Invasoren aufgegeben wurden.



15:20 Uhr: Zerstörte Häuser in Irpin bei Kiew

15:00 Uhr: Afrikaner nutzen Fluchtingsstrom nach Westen

Immer wieder versuchen Afrikaner, die aktuelle Situation in der Ukraine auszunutzen, um über die Urkaine und Polen in die EU zu gelangen. Sie drängeln sich an den Grenze absolut rücksichtslos an Frauen und Kinder vorbei und geben sich dann als Studenten aus, die angeblich in einer ukrainischen Lehranstalt unterrichtet werden. In diesem Video erlauben die Ukrainer ihnen nicht, in einen Zug einzusteigen, der Sie in Lemberg aus dem Land bringen würde. Vermutlich kommen die Art- und Raumfemden aus Weißrussland und wurden gezielt in die Ukraine geschickt.

14:50 Uhr: Russischer Soldat wird versorgt und aufgeklärt

Ein junger russischer Soldat ergibt sich freiwillig. Er wird von Ukrainern versorgt, beruhigt und man zeigt ihm die Taten und Opfer seiner Armee. Aufgehetzt vom Altkommunisten und Imperialisten Putin, sterben tausende seiner Kameraden. Er bricht anschließend in Tränen aus.

13:30 Uhr: Japaner melden sich zum Kampf

70 japanische Männer meldeten sich in den vergangenen Tagen als Freiwillige zum Kampf gegen die Invasoren bei der ukrainischen Botschaft, berichtete die Zeitung »Mainichi Shimbun«. Unter ihnen sollen 50 ehemalige Mitglieder der japanischen Selbstverteidigungskräfte und zwei Veteranen der französischen Fremdenlegion sein. Ein Sprecher der ukrainischen Botschaft bestätigte die Angaben.

13:20 Uhr: Solidaritätsaktion in Stuttgart durchgeführt

Am heutigen Vormittag führten württembergische Aktivisten unserer Partei “Der III. Weg” eine Solidaritätsaktion für unsere ukrainischen Kameraden vor dem Honorarkonsulat der Russischen Förderation in Stuttgart durch. Aktivisten legten ein Schild und Blumen in den Landesfarben der Ukraine vor dem Gebäude ab. Auch eine Kerze wurde entzündet, um unserer gefallenen Kameraden in der Ukraine zu gedenken.

12:15 Uhr: Putins Migrationsarmee

Offenbar wirbt Moskau gezielt Migranten für den Militärdienst in der Ukraine an. Wer für eine Zeit von drei Monaten dient, der erhalte als Dank die russische Staatsbürgerschaft. So rekrutiert zum Beispiel die Agentur “UzMigrant” gezielt Usbeken für den gefährlichen Dienst. Auch die zahlreichen Bilder von gefangenen russischen Soldaten untermauern diese Vermutung.

11:40 Uhr: Russische Transporthubschrauber bei Odessa

Im Umland von Odessa soll diese Aufnahme entstanden sein. Zu sehen sind russische Transporthubschrauber vom Typ Mi 8 oder Mi 17. Vermutlich findet ein Luftlandeunternehmen statt.

11:35 Uhr: Odessa unter Beschuss

In Odessa schlagen Granaten ein. Am Horizont ist ein russisches Kriegsschiff gesichtet worden.

11:30 Uhr: Bürger gegen Soldaten in Kherson

Als russische Soldaten die an dem besetzten Rathaus der Stadt Kherson die ukrainische Fahne entfernen, greifen mutige Bürger ein. Diese entreißen den Russen die Fahne und versuchen sie wieder am Rathaus zu befestigen.

11:20 Uhr: Russische Verluste im Umland von Sumy

In der Nacht wurden Besatzungstruppen im Umland von Sumy von den Verteidigern angeriffen. Einige Fahrzeuge konnten zerstört werden oder wurden von den Besatzungen aufgegeben.



11:00 Uhr: Blockade in Energodar

So sieht der Eingang zu Energodar am Dnepr aus. Ganz in der Nähe zur Stadt befindet sich ein Atomkraftwerk.



10:40 Uhr: Blokade in Starobilsk

Einwohner der Stadt Starobilsk im Osten der Ukraine stellen sich einer Kolonne russischer Fahrzeuge entgegen. Die Russen feuern Warnschüsse in die Luft.

10:35 Uhr: Andrij Bilezkyj schwört die Verteidiger der Hauptstadt ein

Eine Ansprache des Azow-Kommandeurs Andrij Bilezkyj an die Verteidiger von Kiew.

10:30 Uhr: Aufgebrachte Einwohner Konotops

In Konotop im Nordosten der Ukraine wollten die Russen mit dem Bürgermeister verhandeln. Der Bürgermeister gibt den Gesprächsverlauf wie folgt wieder:

„Die Russen kamen zu uns und sagten mir, ich solle die Stadt übergeben. Ich sagte: „Fick dich! Ihr seid die Eindringlinge.” Und sie: „Wir sind keine Besatzer. Wir haben eine spezielle Operation. Lassen Sie uns zusammenarbeiten. Buryn [eine Nachbarstadt] kooperiert.” Ich sage, wir werden nicht kooperieren. So ein XXXX [nicht zitierfähige Bezeichnung des Bürgermeisters von Buryn]. Sie kommen um 12.00 Uhr zu uns. Wir bereiten Molotow-Cocktails vor, bewaffnen und werden kämpfen!”

Die Russen haben angekündigt die Stadt mit Artillerie zu zerstören. Seine Einwohner stehen jedoch hinter dem Bürgermeister und ließen dies die russische Delegation auch spüren.

10:25 Uhr: Plünderungsversuch in Kherson

Dieser russische Soldat nutzt sein Sturmgewehr, um die Tür zu einem Baumarkt in der Stadt Kherson aufzubrechen. Einen militärischen Hintergrund dürfte dieser Eindringversuch nicht haben.

10:15 Uhr: Russische Truppen auf der Krim demoralisiert

Offenbar haben die Russen Probleme mit ihren auf der Krim stationierten Soldaten. Schon mehrere Tage hält sich das Gerücht, dass die Vorbereitungen für eine Anlandung bei Odessa laufen, jedoch die Landetruppe des russischen Marine-Korps diese offenbar absichtlich verzögert.

10:00 Uhr: Weitere russische Ausrüstung erbeutet

Weitere Ausrüstung, Munition und Panzer können von den Verteidigern erbeutet werden. Die russischen Besatzungen haben sich abgesetzt.

09:25 Uhr: Ziviler Ungehorsam in Enerhodar

Einwohner von Enerhodar (Region Kherson) am Dnepr sind wieder auf der Straße, um einen gemeldeten russischen Konvoi aufzuhalten. Bereits vorgestern konnten die mutigen Bürger mit einer Blockade russische Armeefahrzeuge zum Umkehren zwingen.

09:15 Uhr: Bericht aus Mariupol

Die Kontrolle über die Stadt ist in der Hand der Ukrainer. An den Stadträndern kommt es immer wieder zu Gefechten. Der Beschuss der russischen Armee hält weiter an. Auch hier wird vermehrt Streumunition von den Russen eingesetzt. Die Verteidiger bewerten den Beschuss als “chaotisch”, nicht konzentriert und ohne klar erkennbare Ziele.

09:10 Uhr: Sowjet-Denkmal in Sofia demoliert

Offenbar haben Nationalisten in Sofia gestern Abend das Denkmal zu Ehren der Sowjetarmee beschädigt. Ein aufgebrachter Mob machte seiner Wut, über die russische Aggression in der Ukraine, an dem Denkmal Luft. Die Polizei war nicht imstande die Menge zurückzuhalten.

09:00 Uhr: Verlassene russische Transportpanzer westlich von Charkow

Im Dorf Bezruky, ca. 151 Kilometer westlich von Charkow haben russische Truppen gepanzerte Truppentransporter vom Typ MT-LB zur ückgelassen. Offenbar ist der Treibstoff ausgegangen oder die Fahrzeuge hatten einen Defekt.

08:30 Uhr: Totaler Widerstand

Das ganze ukrainische Volk hilft zusammen die Invasoren abzuwehren. Hier werden Tarnnetze angefertigt und Molotow-Cocktails gebaut.

08:00 Uhr: Russische Panzer bei Charkow erbeutet

Im Umfeld von Charkow haben ukrainische Soldaten eine Gruppe von sechs Panzern und Begleitfahrzeugen überfallen, die in ihrem Bereitstellungsraum auf den neuen Befehl zum Einrücken in die Stadt warteten. Sechs Panzer des modernen Typs T-80BVM (2017 eingeführt) wurden mitsamt einen Tankfahrzeug erbeutet.

07:30 Uhr: Mariupol weiter unter Beschuss

Die Hafenstadt liegt seit gestern unter konzentrierten Beschuss der russischen Einheiten, wird aber gehalten.

07:00 Uhr: Polizeiwache in Charkow bombadiert

Die Luftangriffe der Russen aus die Stadt gehen weiter. Hier ist die schwer getroffene Polizeiwache zu sehen.

