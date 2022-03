Putin will Ukraine „entnazifizieren“ und droht Europa mit Nuklearwaffen

Seit einigen Tagen ist es Gewissheit. Der Kriegstreiber im Kreml hat es auf die gesamte Ukraine abgesehen! Die Entsendung der „Friedenstruppen“ in die Separatistengebiete war nur ein Auftakt zu einer größeren Operation. Die Putin-Anhänger in Deutschland, die beteuerten, dass Russland keine Angriffsabsichten hegt, sind seither entweder verstummt oder haben wie Sahra Wagenknecht ihren Irrtum offenbar eingesehen. Doch es gibt auch noch weiterhin hartnäckige Kreml-Verteidiger im nationalen und patriotischen Lager, die in Putin eine Art „Befreier“ zu sehen glauben.

Ob sich diese Personen auch vorstellen könnten, unter moskowitischer Herrschaft offen ihre nationale Gesinnung nach außen tragen zu können? Was Putin mit Nationalisten oder gar offenen NS-Sympathisanten zu machen gedenkt, hat er in einer Fernsehansprache unmissverständlich dargelegt. Ihm geht es wörtlich darum, die Ukraine „entnazifizieren“ zu wollen, d.h. von ihren nationalistischen Elementen zu säubern, denen er vorwirft, für das Blutvergießen in der Donbass-Region verantwortlich zu sein, wo sich vom Kreml gesteuerte Separatisten festgesetzt haben und Teile der Ukraine völkerrechtswidrig besetzt halten. Eine Bewahrung der ukrainischen Identität soll es nach dem Verständnis des Kremlchefs nicht geben.

Putin verglich die ukrainischen Verteidiger der nationalen Einheit dabei mit den deutschen Truppen, die 1941 bei einem Präventivangriff die Angriffsabsichten der zur Offensive mobilisierten Sowjetunion vereitelten. Im historischen Bund mit dem Sowjet-Imperialismus, wie er unter Stalin schon einmal Europa vergewaltigte, scheint sich auch Putin zu sehen. Mit der Rechtfertigung, der Bevölkerung im Donbass „zur Hilfe geeilt zu sein“, begründete Putin die angeblich „notwendige Maßnahme“ der Ukraine-Invasion und drohte anschließend allen Staaten, die der Ukraine zur Hilfe kommen wollen, „Konsequenzen“ an, „wie sie diese noch nie gesehen haben“, womit er wohl den Einsatz von Atomwaffen gemeint haben sollte.

Selbst Sicherheitsexperten halten Putin mittlerweile für unberechenbar, dem es zuzutrauen ist, dass er sich selbst nach dem Zugriff auf die Ukraine noch weiter ins Kernterritorium Europas vorwagen könnte, vor allem mit Blick auf das Baltikum und Finnland. Wer sollte ihn auch daran hindern? Die NATO hat sich bekanntlich als zahnloser Tiger erwiesen, der es nicht um den Schutz der europäischen Sicherheit, sondern lediglich um die Verteidigung von westlich kapitalistischen Absatzmärkten geht.

Der Westen ist nicht nur dekadent, entmannt und von liberalistischer Zersetzungspropaganda gelähmt worden, sondern liefert wie die Staatsführung der BRD ein geradezu erschreckend erbärmliches Bild ab, das sich immer wieder bei peinlichen Auftritten der BRD-Administration auf internationaler Bühne zeigt. Wie soll Putin eine Verteidigungsministerin Lambrecht mit ihrer durchgegenderten Regenbogenarmee, die die Bundeswehr mittlerweile ist, oder die feministische Regierung in Finnland ernst nehmen können?

Und die nationale und patriotische Szene in Deutschland? Die hat sich offenbar zu lange nur auf den Westen und den US-Amerikanismus als vermeintlich einzigen Feind versteift und dabei ganz vergessen, dass auch im Osten eine weitere imperialistische Großmacht auf ihre Stunde wartet, nach Europa greifen zu können. Es hat sich im Zweifrontenkonflikt, den Europa in seinem existenziellen Ringen auszutragen hat, seit 80 Jahren nichts geändert, bis auf dass es um den Zustand des europäischen Selbsterhaltungswillens noch nie so schlecht stand wie jetzt. Darum sind jetzt alle von Irrtümern geläuterten europäischen Nationalisten gefragt, sich zusammenzuschließen und die Gefahr abzuwehren, die uns erneut aus den Weiten des Ostens bedroht!