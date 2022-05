Duisburg: Schüsse nach Aufeinandertreffen von Ausländer-Bande und Rocker (+Videos)

Nachdem es in Duisburg in der vergangenen Woche zu einem Aufeinandertreffen von Rocker und einer libanesischen Ausländer-Bande kam, vielen in Folge der Auseinandersetzung Schüsse. Vier beteiligte landen im Krankenhaus. Rund 80-100 Personen waren an der Massenschlägerei beteiligt. Grund für das Handgemenge war ein vorausgeganger Streit zwischen der Rocker-Gruppe „Hells Angels“ und einer libanesischen Großfamilie. Vermehrt kommt es zu großen Auseinandersetzung an denen sogenannte Clans beteiligt sind. Meist kommen die Mitglieder der Clans aus muslimischen Großfamilien und beteiligen sich rege an kriminellen Machenschaften. Auch auf Rocker-Seite haben ausländische Gruppen einige Ortsgruppen quasi übernommen und halten sich kaum noch an die unausgesprochenen Rockerregeln.