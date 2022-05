Thüringen – Flugblattverteilung zum Männer-/Vatertag

Am heutigen Männer-/Vatertag haben Aktivisten unserer nationalrevolutionären Partei „Der Dritte Weg“ mit einer Flugblattverteilung an der Lütsche (bei Ohrdruf) ihre Umwelt – und Heimatschutzmonate begonnen.

An die dortigen Mitmenschen machten wir mit unserem Flugblatt „Umweltschutz ist Heimatschutz“ auf unsere Sichtweisen aufmerksam.

Auch wenn an der Lütsche bisher keine Umweltverschmutzungen stattfanden, werden am heutigen Tag wieder viele andere Seen, Bächer usw verschmutzt.

In den nächsten 2 Monaten werden wir vermehrt an öffentlichen Plätzen Präsenz zeigen und dort aktiv Umwelt – und Heimatschutz betreiben.

Auch hier wird man an die anwesenden Besucher themenbezogene Flugblätter verteilen.

Für Thüringen – Bereit!