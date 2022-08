Gedenktag: Ernst von Salomon

Ernst von Salomon (geb. am 25. September 1902 in Kiel) war ein deutscher Schriftsteller und Drehbuchautor. Als Jugendlicher hatte er in den Anfangsjahren der Weimarer Republik in verschiedenen Freikorps gekämpft und war Mitglied der Organisation Consul gewesen. Ernst von Salomon war an der Vorbereitung des Attentates auf Walther Rathenau beteiligt. Als Autor kann man ihn der Konservativen Revolution zurechnen. Er starb am 9. August 1972 in Stöckte, Winsen (Luhe).

So konnten wir auch nicht antworten auf die Frage, die so oft vom jenseitigen Rande der Schlucht zu uns herüberschallte, auf die Frage: Was wollt ihr eigentlich? Wir konnten nicht antworten, denn wir verstanden die Frage nicht, und jene hätten die Antwort nicht verstanden. Die Kontrahenten rangen nicht um denselben Preis. Denn drüben ging es um Besitz und Bestand, uns aber ging es um Läuterung. Uns ging es ja nicht um System und Ordnungen, um Parolen und Programme. Wir wirkten ja nicht nach Plan und festumrissenem Ziel. Wir wirkten nicht, es wirkte in uns. Und so schien uns die Frage dumm und platt. Die Frage schien uns nicht tiefer ritzend als gerade die Oberfläche unseres Seins. Unsere Verheißung sprach stumm zu uns. Und fast fürchteten wir, sie könne zu tönen beginnen, bevor unsere Sendung erfüllet war.

Aus dem Freikorps-Roman „Die Geächteten“