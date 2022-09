2. Oktober 2022 – Matthias Fischer spricht in Plauen

Die Inflation steigt genauso wie die Kosten für die tägliche Grundversorgung. Jeder, der das Knacken im Gebälk des kapitalistischen Systems in den letzten Jahren nicht hören wollte, wird nun schlagartig beim Blick in den eigenen Geldbeutel mit der Wahrheit konfrontiert. Konnte die Politik in den letzten Jahrzehnten noch die katastrophalen Folgen ihres verbrecherischen Handelns mit allerhand Tricks und Vertuschungen verschleiern, lassen sich die Probleme nun nicht mehr durch gefälschte Statistiken und Propaganda in den Massenmedien verdecken. Eher verzweifelt als von den eigenen Behauptungen überzeugt, versuchen verschiedene Verantwortliche bereits, die derzeitige Krise einzig auf den Ukrainekrieg zu schieben.

Das System ist am Ende – wir sind die Wende!

Seit Beginn unserer Bewegung setzen wir uns auf zahlreiche politische Weise für unsere Vorstellung eines Deutschen Sozialismus ein. Seit Jahren beweisen wir in unseren Parteibüros und in verschiedensten sozialen Aktionen, dass wir nicht nur von antikapitalistischer Theorie reden, sondern auch Sozialisten der Tat sind. Auch in den kommenden Monaten werden wir vielfach beweisen, dass wir nicht nur reden, sondern handeln. Es gilt dem Volk zu zeigen, wer die wirklich Verantwortlichen dieser Krise sind und wer wirklich eine Alternative zu Ausbeutung, Masseneinwanderung und Sozialabbau darstellt – und wer nicht.

Seit Jahrzehnten reden unzählige Patrioten, Nationalisten, Konservative und „Rechte“ davon, dass es dem Volk erst noch schlechter gehen muss. Für viele war und ist es eine bequeme Ausrede, die Hände in den Schoß zu legen, für andere war und ist es ein Grund der Resignation. Genau das, wovon jahrzehntelang gesprochen wurde, tritt nun ein. Die Wende folgt aber nicht einfach über Nacht, sie muss erkämpft werden. Alle Argumente liegen auf unserer Seite, aber sie müssen auch ins Volk getragen werden. Einer der Bausteine dafür wird unsere zentrale Demonstration am 2. Oktober 2022 im sächsischen Plauen sein, bei der u. a. unser Parteivorsitzender Matthias Fischer sprechen wird. In Plauen werden wir erneut den Protest auf die Straße tragen und für unsere Vorstellung eines Deutschen Sozialismus einstehen. Denn die wahre Krise ist nicht ein Gasmangel und auch nicht die Inflation, die wahre Krise ist dieses System, das schon lange moralisch und nun auch zunehmend wirtschaftlich bankrott ist. Unsere Parole ist daher unmissverständlich: Das System ist am Ende – wir sind die Wende!