Aufklärungsarbeiten im Burgenlandkreis fortgesetzt

Die von den Systemmedien angekündigte Strom- und Energiekrise und steigende Inflation versetzt jetzt schon jeden Bürger in pure Verzweiflung und Firmen haben Existenzängste.

Der Arbeiter weiß bald nicht mehr, wie er auf Arbeit kommen soll, da er durch die steigenden Benzinpreise an seine finanziellen Grenzen kommt und Lebensmittelpreise ins Unendliche steigen. Es sind die Krawattenträger, die Möchtegernpolitiker, die unser Land und unser deutsches Volk in den Abgrund stürzen und nicht die einfachen Leute, die täglich auf Arbeit gehen, um ihre Familien zu ernähren und den Lebensunterhalt zu bestreiten.

Erschwerend kommt hier hinzu, dass selbst bei Kleinkindern in Kindergärten nicht mehr zurückgeschreckt wird, ihnen zu suggerieren, dass es keine natürlichen zwei Geschlechter gibt. Auch unsere größeren Kinder bekommen in der Schule schon gelehrt, dass es normal sei, sich mit dem gleichen Geschlecht zu paaren.

Wegen diesen überall sichtbaren Problemen haben es sich unsere Aktivisten aus dem Stützpunkt Burgenlandkreis zur Aufgabe gemacht und haben im August reichlich Haushalte in Sachsen-Anhalt und Thüringen mit Infomaterial zu versorgen, um die Bürger fernab von den Systemmedien aufzuklären. Dabei sind an die 5000 Haushalte in Zeitz, Bad Bibra, Laucha, Großgräfendorf, Droschka und Thalbürgel mit Informationsmaterial versorgt worden. Landrat Götz Ulrich durfte sich auch über Infomaterial unserer revolutionären Bewegung erfreuen.

Unsere Aktivisten sind berufstätig, haben Familie und finden dennoch Zeit, sich auf den Weg zu machen, um deutsche Bürger, deutsche Familien und zukünftige Mitstreiter auf den richtigen Weg zu führen. Der stetige Zulauf von neuen Anwerbern für unsere Bewegung zeigt, dass sich unsere Aufklärungsarbeit lohnt und diese auch kontinuierlich fort und weiter zu führen.

Tritt aus dem isolierten Alltag aus und werde Teil der Revolutionären Gemeinschaft!

Fürs Vaterland? Bereit!

Fürs Volk? Bereit!

Für die Heimat? Bereit!