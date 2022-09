Die wahre Krise ist das System! – Infostand in Metzingen durchgeführt 

Am heutigen Tag waren Aktivisten unserer Partei „Der III. Weg“ im württembergischen Metzingen mit einem Infostand präsent. In Gesprächen mit interessierten Passanten konnte gezielt auf unsere Forderungen in Bezug auf die bundesweite Kampagne „Die wahre Krise ist das System!“ eingegangen werden. Auch wurden die Interessenten über weitere Themenfelder unserer Partei informiert. Zudem wurden im Umfeld des Marktplatzes zahlreiche Flugblätter in die Briefkästen der Anwohner verteilt.

Ein ausführlicher Bericht folgt.