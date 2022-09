Drei Säulen – ein Wochenende: Themenwochenende beim Stützpunkt Württemberg

Wer unsere Bewegung kennt, der weiß, dass unser Konzept auf drei Säulen fußt. Diese drei Säulen umfassen den politischen Kampf, den kulturellen Kampf und den Kampf um die Gemeinschaft. Am Wochenende des 24. und 25. Septembers setzten unsere württembergische Aktivisten alle drei Säulen unserer Bewegung in die Tat um.

Die Thementage „Drei Säulen – ein Wochenende“ begannen am Morgen des 24. Septembers mit dem politischen Kampf in Metzingen. Zwei Stunden waren die Aktivsten mit einem Infostand in der Metzinger Innenstadt präsent und standen den Fragen der Bürger Rede und Antwort. Während sich am Infostand einige Gespräche ergaben, verteilten parallel weitere Aktivisten zahlreiche Flugblätter in die Briefkästen der Anwohner. Hiermit wurde erneut in der Neckar-Alb Region für unsere Weltanschauung geworben.

Am Abend des gleichen Tages trat man den Kampf um die Gemeinschaft an. Bei Lagerfeuer, Grillgut und Stockbrot begann ein Kameradschaftsabend in der freien Natur. Zu später Stunde spielte ein Kamerad auf der Gitarre noch so manches Stück vor den Flammen des Feuers und so ließ man den erfolgreichen Tag ausklingen.

Am Nachmittag des 25. Septembers kamen die Aktivisten erneut zusammen, um bei einem Gemeinschaftsausflug zur Burg Hohenzollern etwas über die Geschichte und Kultur unserer Heimat zu erfahren. Bei der Besichtigung der Burg und deren Umgebung war viel über das preußische Hohenzollerngeschlecht zu erfahren. Für die anwesenden Kinder gab es bei einer „Burg Rallye“ viel zu entdecken und Rätsel zu lösen. So musste zum Beispiel erkundet werden, wie viele Kronleuchter sich in den zu besichtigenden Räumen der Burg befinden.







Die gemeinschaftsfördernden Aktivitäten geben Kraft für den politischen Kampf, welcher zum täglichen Brot der Nationalrevolutionäre in Württemberg geworden ist. Auch in Zukunft wird ein Fokus auf das Gleichgewicht unseres Drei-Säulen-Konzeptes gelegt.