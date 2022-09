Scheer gehörte zu den engsten Mitarbeitern des Admiral Tirpitz beim Aufbau der deutschen Hochseeflotte. Der am 30. September 1863 in Obernkirchen geborene Scheer ist der Sieger vom Skagerrak. Für seine Führungsleistung in der Skagerrakschlacht wurde Scheer von Kaiser Wilhelm II. die Adelswürde angeboten, die Scheer aber ablehnte. Sein Name reiht sich würdig in die Reihe der großen Flottenführer und Seehelden aller Zeiten.