In der Harzgeroder Straße in Halle-Neustadt gab es einen Polizeieinsatz. Es ging um eine körperliche Auseinandersetzung zwischen Schülern in der dortigen Schule. Auch Messer wurden dabei offenbar eingesetzt. In diesem Zusammenhang wurde an der Berufsschule laut Zeugenhinweisen ein Schüler niedergestochen.