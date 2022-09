Köthen: Das System ist die Krise

Unsere Aktivisten und Sympathisanten der Partei „Der III. Weg“ gingen am gestrigen Tag in Köthen wieder mit über 1000 Bürger auf die Straße. Die Proteste richten sich gegen das volksfeindliche System und die untragbaren Zustände in diesem Land.

Gut eine Stunde lief die kraftvolle Demonstration durch den Stadtkern. Unsere Aktivisten konnten in diesem Zusammenhang themenbezogene Flugblätter verteilen.

Geh mit uns am 2. Oktober in Plauen auf die Straße und zeig, dass die Krise das System ist!

Mehr über die Demonstration in Plauen erfahrt Ihr hier.