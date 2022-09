Kriminelle Ausländer raus! – Flugblattverteilung in Magdeburg

Aktivisten unserer nationalrevolutionären Partei „Der III. Weg“ verteilten am vergangenen Sonntagabend in Magdeburg unzählige Flugblätter zur Thematik „Kriminelle Ausländer raus!“. Auch in der jetzigen Krise, die unser Land zurzeit durchmacht, durch unfähige Politiker, die unser Land immer weiter in den Abgrund bringen, werden wir Nationalrevolutionäre weiterhin auch auf Themen aufmerksam machen, die gerne mal in Vergessenheit geraten.

Unsere Forderung lautet ganz klar:

Kriminelle Ausländer raus!