Landwirtschaft: Sorge um Tierfuttersituation in Sachsen-Anhalt

Die zunehmende Trockenheit sorgt auch in Sachsen-Anhalt beim Tierfutter für schlechte Ernten und große Sorgen. Der Zukauf ist nämlich meist teurer.

Landwirte in Sorge

Die Landwirte fürchten einen Mangel an Futtermitteln für ihre Tiere. Grund dafür ist, dass die Ertragserwartungen aus dem Grünland in diesem Jahr weit verfehlt wurden, teilte der Bauernverband Sachsen-Anhalt mit.

In den letzten Jahren konnten demnach die doppelten bis dreifachen Erntemengen durch den deutschen Bauernstand eingefahren werden. 2022 sind die ersten beiden Ernteschnitte schlecht ausgefallen und einen weiteren wird es bei dieser anhaltenden Trockenheit wahrscheinlich nicht geben.

Bei Mais sieht es in diesem Jahr nicht besser aus. Viele Landwirte müssen heuer wegen der Trockenheit früher ernten, da die Notreife bereits einsetzte.

Der für Tierhalter benötigte Silomais wird laut aktuellen Prognosen bei vielen Betrieben nur 70 Prozent des gewünschten Ertrages bringen.

Tierhaltung in Gefahr

Die Tierhaltung in der Landwirtschaft wird für viele Landwirte zum ernsthaften Problem. „Die Dürre und viel zu stark steigende Kosten bringen unsere Tierhalter immer weiter in Bedrängnis“, mahnte der Verbandspräsident Olaf Feuerborn. „In Kombination mit den Vorgaben aus Brüssel und Berlin sind die Betriebe in einem Korsett, das keine Entwicklung zulässt. Wir wollen weiterhin Tierhaltung in Deutschland haben, dafür muss die Politik umfassende Lösungen liefern“, ließ er mahnend weiter verlauten.

Die Folgen sind dramatisch, denn manche Landwirtschaftsbetriebe sind gezwungen, einen Teil ihrer Tiere abzugeben, um ausreichend Futter zu haben.

Der Futterzukauf ist für viele Unternehmen wegen der hohen Kosten keine Möglichkeit zur Problemlösung. Der Verbandschef sagte zu diesem Umstand: „Raufutter ist kaum zu bekommen, die Kosten für Kraftfuttermittel sind stark gestiegen, sowohl durch die europaweit geringe Ernte als auch durch Marktverwerfungen, die aus dem Krieg in der Ukraine resultieren“.

Soforthilfeprogramm und raumgebundene Volkswirtschaft

Die erneute Krise zeigt, dass das System der wirkliche Fehler ist. Die Problemlösung muss genau dort beginnen.

Unsere Partei „Der III. Weg“ steht in diesem Zusammenhang für den Aufbau einer raumgebundenen Volkswirtschaft und für schnelle und unbürokratische Soforthilfe in der aktuellen Krise.

Nur mit einer starken Wirtschaft, welche durch eine Mischung aus großen, kleinen und mittleren Unternehmen getragen wird und einem lebensfähigen deutschen Bauernstand wird unser politisches Ziel des lebendigen deutschen Sozialismus Realität.