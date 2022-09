Oberfranken: Die wahre Krise ist das System!

Eine kreative Form der Flugblattverteilung legten Aktivisten des Stützpunktes Oberfranken unserer Partei „DER III. WEG“ an den Tag: So zogen sie mit einem Lautsprecher durch die Straßen des oberfränkischen Örtchens Zapfendorf und machten die Anwohner auf unsere Kampagne „Die wahre Krise ist das System!“ aufmerksam. Gleichzeitig verteilten sie thematisch passende Flugschriften an die Anwohner.

Zahlreiche Bürger kamen aus ihren Häusern und Vorgärten an die Straße und lauschten unseren nationrevolutionären Forderungen. Es ergaben sich viele interessante Gespräche, in denen die Bürger ihre Ängste schilderten und deren Wut auf die unhaltbaren Zustände bzgl. der exorbitanten Preissteigerungen, u. a. für Energie und Lebensmittel, Luft machten.