Sachsen-Anhalt: Fragwürdige Lösungsansätze gegen den Lehrermangel

Gegen den akuten Lehrermangel gehen die etablierten Parteien in Sachsen-Anhalt fragwürdige Wege. Das Land führt aktuell eine europaweite Lehrersuche mithilfe sogenannter „Headhunter“– Agenturen durch. 75 neue Lehrer aus dem Ausland wurde so bereits angeworben und werden nun an deutschen Schulen unterrichten. Doch damit ist noch nicht das Ende der kritikwürdigen Entscheidungen erreicht.

Die Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) denkt ernsthaft darüber nach, die gängigen Öffnungszeiten in Grundschulen in Sachsen-Anhalt zu reduzieren. Bisher sind fünfeinhalb Stunden und fünf Tage normal. In diesem Schuljahr wird jetzt an einem Dutzend Schulen ein Modell mit vier Präsenz-Unterrichtstagen pro Woche und einem Tag fürs Distanzlernen oder praktische Tage in Unternehmen eingeführt.