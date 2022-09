Stützpunkt München / Oberbayern: Gemeinschaftsausflug zum Achensee

Aktivisten vom Stützpunkt München / Oberbayern haben einen Gemeinschaftsausflug nach Tirol unternommen. Ziel war dabei der Achensee nördlich von Jenbach. Ausgehend von dem Ferienort Pertisau wanderten die Nationalisten um den See bis zur Gemeinde Achenkirch. Von dort aus ging es mit der Fähre zurück zum Ausgangsort, wo noch die Gelegenheit zu einem Eisbad genutzt werden konnte. Werde auch du Teil unserer Gemeinschaft!

Achensee

Regelmäßig führt der Stützpunkt München / Oberbayern für seine Aktivisten und Unterstützer Gemeinschaftsausflüge durch. Ende September sollte es diesmal zum Achensee in Tirol gehen. Der Achensee liegt an der Grenze zwischen dem Karwendelgebirge und den Brandenberger Alpen. Er liegt 380 Meter über dem Inntal und ist auch als Tiroler Meer bekannt. Auch im späten September treffen hier noch viele Touristen aus allen Regionen Deutschlands ein. Sie genießen die klare Luft, das angenehme Klima und die alpine Aussicht. Auch der für seinen Artenreichtum an Fischen bekannte Achensee selbst ist freilich eine Attraktion für sich.

Ausschlaggebend für die Zielauswahl waren jedoch die Wanderrouten, die auch für Familien gut zu meistern sind. Mit verhältnismäßig wenigen zu bewältigenden Höhenmetern ist der Weg entlang des Achensees eine Strecke, die auch für Anfänger machbar ist. So konnten Aktivisten auch ihre Kinder zu dem Ausflug mitbringen. Bei wechselhaftem Wetter, aber guter Laune starteten die Aktivisten ihre Wanderung. Hierbei war genügend Gelegenheit für vielfältige Gespräche gegeben. Eine willkommene Abwechslung, bleibt doch im politischen Kampf oftmals die Möglichkeit für ausführlichere Unterhaltung aus.

Dabei wurden freilich auch Aspekte aus der Geschichte des Achensees angerissen. Im Jahr 1140 hatten Mönche des Klosters St. Georgenberg den See für sich reklamiert. Neben den Pfaffen hatten jedoch auch sogenannte Edelleute ein Auge auf den so idyllischen und vor allem fischreichen See geworfen. Herzog Siegmund von Tirol wollte den See für das eigene Vergnügen erwerben. Jedoch ließen sich die Pfaffen dieses Kleinod nicht aus den Händen reißen und so musste der Titularherzog von Österreich den Besitz des Klosters 1469 anerkennen. Immerhin konnte er sich den See als Jagd- und Fischgebiet zum Lehen nehmen. Auch andere hochwohlgeborene Herren, so beispielsweise sein Nachfolger Maximilian I. schätzten den See und genossen hier Zeit und Muße.

Doch auch traurige Ereignisse hatte der See als stummer Zeuge gesehen, so brach am 15. Mai 1921 eine Landungsbrücke in Seespitz ein und acht Menschen fielen dem Unglück zum Opfer. Dessen eingedenk waren die Aktivisten natürlich vorsichtig, als es bei der Rückfahrt von Achenkirch zurück nach Jenbach über eine mobile Landungsbrücke auf einen Dampfer ging. Wohlbehalten kamen die Aktivisten letztlich am Beginn der Route wieder an. Hier nutzten einige Aktivisten noch die Gelegenheit, um ihre Resilienz gegen Kälte zu fördern und so gab es noch einen kleinen Badegang im frischen See.

Kampf um die Gemeinschaft

Neben dem politischen und dem kulturellen Kampf nimmt auch der Kampf um die Gemeinschaft eine tragende Rolle im Drei-Säulen-Konzept der Partei „Der III. Weg“ ein. Wir wollen im Kleinen leben, was wir im Großen fordern. Das bedeutet für uns auch, eine starke Gemeinschaft deutscher Menschen zu bilden. Dazu gehört es auch, gemeinsam die eigene Heimat zu erkunden und den Austausch zu pflegen. Wenn auch du aktiv werden möchtest, nimm Kontakt zur nationalrevolutionären Bewegung auf und schließe dich uns an!