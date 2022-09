„Triumph des Willens“ in der Sächsischen Schweiz – Totenkopfabzeichen in Gold errungen

Aktivisten unserer AG Körper & Geist und Sympathisanten unserer nationalrevolutionären Bewegung „Der III. Weg“ trafen sich erneut in der Sächsischen Schweiz, um ihre Kondition, Willenskraft und ihren Kampfgeist zu messen.

Und so gab es kein Zögern und Zagen. Nach einer kurzen Begrüßung am Strand ging es für die wagemutigen Teilnehmer in die kühlen Fluten eines Sees. Bei typischem Herbstwetter mit 12 Grad Außentemperatur und Wassertemperaturen von 14 Grad wurden in 2 Stunden 7 Km im Wasser zurückgelegt.

Die Temperaturen und die Zeit des Aufenthaltes im Wasser ließen bei allen Teilnehmern die Muskelstränge und den Kreislauf anständig arbeiten. Bei einsetzender Dunkelheit und Schwimmen bei klarem Sternenhimmel sorgten diese nicht alltäglichen Umstände beim Schwimmen für einen weiteren Nervenkitzel. Die Aktivisten zeigten, dass unsere Gemeinschaft auch unter schwierigen Gegebenheiten standhält und erreichten das gesetzte Ziel.

Alle Teilnehmer bewiesen Kampfgeist und Ausdauer und haben somit verdient das „Totenkopf-Schwimmabzeichen“ in Gold errungen.