Verteiloffensive in Leipzig zur aktuellen Systemkrise gestartet

Pünktlich zu Beginn des sogenannten „heißen Herbstes“ waren Aktivisten in Leipzig unterwegs, um zahlreiche Haushalte der Stadt zur aktuellen Kampagne „Die wahre Krise ist das System!“ der Partei „Der III. Weg“ zu informieren. Immer mehr Landsleute in Deutschland sehen sich in diesen Tagen in ihrer Existenz bedroht, seitdem die Preise für Energie, Gas, Lebensmittel und Treibstoff ins Unermessliche gestiegen sind.

Während die Herrschenden vor allem den Krieg in der Ukraine für die Preisexplosionen verantwortlich machen und Populisten auf ein Nachgeben gegenüber Russland drängen, um die Symptome der Krise kurzzeitig abzufedern, sind die Ursachen jedoch im kapitalistischen System selbst zu suchen, das mittels Schuldgeldsystem und Zins- und Zinseszins unserer Wirtschaft immer höhere Schuldenlasten aufbürdet. Auf der Spielwiese eines unregulierten, globalen Marktes können gewissenlose kapitalistische Renditejäger dabei unbeirrt weiter Gewinne einstreichen, während die Schulden auf den Verbraucher abgewälzt werden, für den die Preisschraube immer weiter angezogen wird. Die einzigen Profiteure dabei sind die Akteure der Hochfinanz.

Spätestens hier wird klar, dass die Systemkrise nicht erst mit Corona oder dem Ukraine-Krieg begonnen hat, sondern ein Zustand ist, der schon seit Jahrzehnten unter der Oberfläche schlummerte und jetzt mit voller Wucht auf diejenigen einschlägt, die am stärksten unter der Krise zu leiden haben: Arbeiter, Familien und der Mittelstand. An sie richtet sich der Appell unserer Bewegung, sich im nationalrevolutionären Aufbruch einzureihen und gemeinsam das volks- und arbeiterfeindliche System zu überwinden. Auch in den kommenden Wochen wird man von uns in der Region Leipzig und Nordsachsen noch hören.