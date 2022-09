Vertriebenengedenken in Ostbayern

Jedes Jahr am zweiten Sonntag im September gedenken zahlreiche Aktivisten unserer nationalrevolutionären Partei „Der III. Weg“ der Millionen Heimatvertriebenen aus den deutschen Ostgebieten. Auch im Stützpunkt Ostbayern wurden regionale Denkmäler besucht und der vertriebenen Landsleute gedacht.

Gedenken in Breitenberg

In der Region Passau entschied man sich, das Böhmerwalddenkmal in Breitenberg zu besuchen und eine kleine Wanderung zum Dreiländereck zu unternehmen. Los ging es am bereits erwähnten Denkmal zum steinernen Meer. Dies ist eine Ansammlung mehrerer Felsblöcke, die auch als gute Sitzgelegenheit einladen. Von dort aus hat man außerdem einen schönen Ausblick über die südlichsten Hügel des Bayerischen Waldes und des Donautals.

Weiter ging es zum Dreiländereck, an dem eine große Steinsäule mit eingravierten Wappen von Böhmen, Bayern und Österreich steht. Nach kurzer Pause ging es denselben Weg zurück zum Anfangspunkt der Wanderroute, dem Böhmerwalddenkmal. Dort angekommen begann es bereits zu dämmern und die Nationalrevolutionäre stellten sich um das in Bronze gegossene Mahnmal, welches 1976 durch die Böhmerwäldler errichtet wurde. Ein Aktivist der Passauer Region eröffnete das Gedenken und ging auf das unzählige Leid ein, das unsere vertriebenen Landsleute erfahren mussten. Neben Haus und Hof wurde vielen deutschen Familien das Leben geraubt.

Gedenken in Furth am Wald

Auch in Furth im Wald gedachten nationalrevolutionäre Aktivisten der Heimatvertriebenen. So traf man sich am Vormittag, um die Ausstellung „Grenzerfahrungen“ im Landestormuseum am Further Marktplatz zu besuchen. Die Ausstellung verdeutlicht die zeitgeschichtlichen Ereignisse der deutsch-böhmischen Grenze von den Hussitenkriegen bis zur Gegenwart. Daraufhin besuchte man verschiedene Denkmäler in der Stadt und stellte Kerzen auf. Zum Abschluss ging man zum großen Kriegerdenkmal der Stadt Furth im Wald, welches an der alten Verbindungsstraße zwischen Böhmen und Bayern gelegen ist. Auf diesem Ehrenfeld steht auch ein Gedenkstein für die Gefallenen des Heimatkreises Bischofteiniz, ein Landkreis im einstigen Sudetenland. An diesem Denkmal wurde ebenfalls ein ehrenvolles Gedenken abgehalten.



Deutschland ist größer als die BRD

Ca. 13.000.000 Millionen Deutsche wurden unter schrecklichen Bedingungen aus ihrer Heimat vertrieben. Dieses Unrecht darf nicht in Vergessenheit geraten und somit fordert unsere Partei, Der III. Weg, einen Gedenktag für die heimatvertriebenen Deutschen. Des Weiteren fordern wir ein Deutschland, das alle Deutschen in seinen völkerrechtlichen Grenzen eint.