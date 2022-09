Wegwerfgesellschaft – Über Lebensmittelverschwendung in Deutschland

Etwa 11 Millionen Tonnen Lebensmittel landen in Deutschland jährlich im Müll. Entlang der gesamten Verwertungskette, von der Erzeugung über die Verarbeitung und den Verkauf bis hin zum Verbraucher werden Lebensmittel weggeworfen. Doch der größte Anteil entfällt mit etwa 59 Prozent auf den Verbraucher. Auffällig: Jüngere Menschen werfen dabei mehr weg als ältere. Was sind die Ursachen für den achtlosen Umgang mit Lebensmitteln?

Ungenießbar?

Die aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamts für Lebensmittelverschwendung im Jahr 2020 sind erschreckend. 10,9 Millionen Tonnen Lebensmittelabfälle musste die Behörde für dieses Jahr vermelden. Auf einzelne Personen heruntergebrochen werden 78 Kilogramm pro Jahr in den Privathaushalten weggeworfen. Zwar fallen auch in der Primärproduktion (2 Prozent/ 0,2 Millionen Tonnen), bei der Verarbeitung (15 Prozent/ 1,6 Millionen Tonnen) im Handel (7 Prozent/ 0,8 Millionen Tonnen) und bei der Außer-Haus-Verpflegung (17 Prozent/ 1,9 Millionen Tonnen) Lebensmittelabfälle an, doch der Löwenanteil entfällt mit 59 Prozent oder 6,5 Millionen Tonnen auf die Haushalte. Hiervon entfällt ein Großteil auf Obst und Gemüse (34 Prozent), aber auch Selbstgekochtes mit 16 Prozent und Brot & Backwaren (14 Prozent) haben einen hohen Anteil.

Manche Lebensmittelabfälle sind unvermeidbar, wie beispielsweise Knochen, Nuss- und Obstschalen oder Strünke und Blätter, die auch darunter subsumiert werden. Dennoch bleibt festzuhalten, dass viele vermeintliche Abfälle tatsächlich noch genießbar wären. Eine Hauptursache dürfte der mangelnde Respekt vor den Lebensmitteln sein. Früher wurden Mahlzeiten in der Familie zelebriert. Lebensmittel wegzuwerfen galt als unschicklich. So wurde beispielsweise Brot bis zum letzten Krümel verwertet. Brot wegzuwerfen nannte man damals „Brotfrevel“. Auch Gebete für eine gute Ernte oder zum Dank für das Essen vor den Mahlzeiten waren damals üblich. Wenngleich der christliche Hintergrund dieser Bräuche fragwürdig ist, so spiegelt sich darin doch auch eine Achtung vor Lebensmitteln, ihren Erzeugern und der Natur wider.

Die Ursachen für die Verschwendung sind vielfältiger Natur, beruhen aber hauptsächlich auf liberalistischer Konsumentenmentalität. In der Erzeugung werden beispielsweise Obst und Gemüse weggeworfen, wenn sie nicht die optimale „schöne“ Form haben. Äpfel müssen glänzen, Zucchini in der optimalen Größe sein, bei Gurken wird nach der richtigen Form gefragt. Diese fragwürdigen Vorstellungen zwingen Bauern dazu, Lebensmittel frühzeitig auszusortieren, weil das wählerische Verhalten der Kunden einen Absatz des Produkts unmöglich macht.

Auch Lebensmitteldiscounter tragen mit ihren aggressiven Preiskämpfen zu der Problematik bei. Lebensmittel müssen möglichst billig sein und in mancher Rabattaktion spiegelt sich schon der mangelnde Respekt vor dem Lebensmittel, dem Bauern, den Tieren und Pflanzen wider. Dazu werden Angebote unterbreitet, die den Käufer dazu animieren, mehr zu kaufen, als er eigentlich benötigt. Dies sieht man beispielsweise bei Joghurt und anderen Milchprodukten. Ein anderes Beispiel sind moderne „Backstationen“ in Discounter-Märkten. Dieses Konzept wurde 1996 erstmals eingeführt. Hier kann man billig vorgeblich frische Backwaren erwerben. In Wahrheit werden die Brötchen, Brote und Croissants in Fabriken gefertigt, anschließend in einen Schockfroster gegeben und in Plastiksäcke geworfen. Anschließend werden diese verpackt, in Kartons transportfertig gemacht und auf mit Plastik umwickelten Paletten abtransportiert. In der Aufbackstation werden die Brotwaren nach Wochen und vielen gefahrenen Kilometern aufgewärmt und dem Verkäufer für wenige Cent angeboten. Kein Wunder, dass Verbraucher vor diesen Lebensmitteln kaum Achtung haben!

Eines der größten Probleme ist jedoch ein falsches Verständnis des Mindesthaltbarkeitsdatums. Dieses entspricht eben nicht dem Verfallsdatum. So wird ein Großteil der Lebensmittel weggeworfen, die eigentlich noch gut wären. Dies geschieht sowohl im Supermarkt wie auch in den Haushalten. Durch sogenanntes „Containern“, also dem „Diebstahl“ von Lebensmitteln mit abgelaufenem Mindesthaltbarkeitsdatum, versuchen Aktivisten auf die Problematik aufmerksam zu machen. Etwa 81 Prozent der Deutschen sind übrigens der Ansicht, dass es erlaubt sein sollte, Lebensmittel aus der Tonne zu retten. Dennoch halten Systemparteien bislang daran fest, „Containern“ als Diebstahl zu ächten. In Ländern wie Frankreich oder Tschechien hingegen gibt es sogar Gesetze gegen Lebensmittelverschwendung.

Der verpflichtende Aufdruck von Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD) wurde in Deutschland übrigens erst 1981 beschlossen. Begründet wurde dies damit, dass man bei verpackten Lebensmitteln nicht riechen kann, wenn diese verdorben sind. Auch hieran wird deutlich, dass ein MHD eben keinesfalls mit einem Verfallsdatum gleichzusetzen ist. Um der Lebensmittelverschwendung Einhalt zu gebieten, könnten also zwei pragmatische Dinge geschehen. Einerseits müssten insbesondere Kinder wieder mit Lebensmitteln vertraut gemacht werden. Sie müssen lernen, wie Lebensmittel produziert werden, woher sie stammen, wann sie gut und wann schlecht sind. Andererseits müssen vor allem aber umweltbewusste Deutsche besser auf ihren Umgang mit Lebensmitteln achten. Muss ich beispielsweise Berge von Fleisch kaufen, um sie anschließend wegzuwerfen? Muss ich einen Joghurt wegwerfen, bloß weil er einen Tag über dem MHD ist? Wie meistens zeigt sich also auch hier: Revolution fängt in den Köpfen an!