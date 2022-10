Imperialist Putin verkündet die Annexion besetzter ukrainischer Gebiete

Was sich in den letzten Tagen durch die Abhaltung der Scheinreferenden bereits abgezeichnet hat, wurde nun von Putin beschlossen. Die von Russland militärisch besetzten Gebiete in der Südostukraine sollen der Russischen Föderation zwangseinverleibt werden. Zusammen mit der bereits im Jahr 2014 annektieren Halbinsel Krim machen diese etwa 20% des ukrainischen Territoriums aus. Konkret geht es dabei um die Gebiete Luhansk, Donezk, Saporischschja und Kherson, in denen von Russland eingesetzten Wahlbeamten zufolge angeblich bis zu 99% der Bevölkerung für einen Beitritt zur Russischen Föderation gestimmt hätten.

Die nach der Manier stalinistischer Systeme ablaufenden Wahlen in den besetzten Gebieten wurden zum Großteil unter Zwang der Besatzer durchgeführt. Soldaten der russischen Armee gingen Berichten zufolge von Haus zu Haus, um die letzten verbliebenen ukrainischen Bewohner, die noch nicht geflüchtet, vertrieben oder ermordet worden sind, zur Teilnahme an den Schwindelreferenden, die unter den wachsamen Augen des russischen Geheimdienstes FSB abgehalten wurden, zu zwingen. Selbst ukrainische Kriegsgefangene oder heran gekarrte russische Statisten mussten bzw. durften an den Farce-Abstimmungen teilnehmen. Ein geheimes und faires Wahlverfahren gab es natürlich ebensowenig. Dementsprechend wurden die Scheinreferenden im Donbass und in der Südukraine international nicht anerkannt, nicht einmal von China oder Russlands treuestem europäischen Verbündeten Serbien.

Nichtsdestotrotz hat Putin nun dennoch in einer Ansprache im russischen Staatsfernsehen die Annexion und damit den Raub der besetzten Gebiete erklärt, indem er dies als angeblichen Willen von „Millionen Menschen“ bezeichnete. Abschließend hatten die Statthalter der besetzten Gebiete zusammen mit Putin die Verträge über den Anschluss ukrainischen Territoriums zur Russischen Föderation unterzeichnet. Der Kremldespot hat hierbei ganz im Sinne seines Vorbilds Stalin die Integrität eines anderen Nationalstaates mit Füßen getreten und damit willkürlich, ungeachtet der ethnischen Zusammensetzung der betreffenden Gebiete, die Einverleibung von Millionen Ukrainern in das eurasische Multikulti-Imperium über deren Köpfe hinweg beschlossen. Auch die geheuchelte Bereitschaft Putins zu Friedensverhandlungen ist nichts wert.

Über die vier annektierten Gebiete, deren Bewohner aus Sicht Putins „für immer unsere Bürger“ wären, ließe sich nicht verhandeln. Diese würden laut Putin jetzt „unter dem Schutz“ der Föderation stehen. Das sehen patriotische und nationalistische Landesverteidiger in der Ukraine, die es nicht zulassen wollen, dass Millionen ihrer Landsleute aus dem Verband der nationalen Gemeinschaft gerissen und im Vielvölkerbrei Eurasiens aufgehen sollen, wo sie der Willkür des neobolschewistischen Gewaltregimes in Moskau ausgesetzt sind, jedoch anders. Sie haben bereits angekündigt, den Kampf um die Rückeroberung ukrainischen Heimatbodens fortsetzen zu wollen und erst zu Friedensverhandlungen bereit zu sein, wenn die von Russland geraubten Gebiete in den Schoß des Mutterlandes zurückgekehrt sind.

Dass mit der Annexion der besetzten Regionen dabei auch die Eskalationsspirale des Krieges nach oben geschraubt wird, indem eine angestrebte Rückeroberung durch Kiew von russischen Offiziellen als Angriff auf russisches Territorium deklariert wird, scheint Putin dabei bewusst in Kauf zu nehmen. Bereits jetzt kontrolliert das ukrainische Militär nach seinem weiteren Vorstoß schon fast die Hälfte der Region Donezk, die ja offiziell als annektiert gelten soll. Noch nie stand Europa der Gefahr einer atomaren Eskalation so nahe wie jetzt. Moskau hat angekündigt, „alle verfügbaren Mittel“ nutzen zu wollen, um die geraubten Gebiete vor dem Zugriff Kiews schützen zu wollen.

Sollten sich die 300.000 von Putin mobilisierten Reservisten, die zum Großteil unter Zwang eingezogen worden sind, sich dabei nicht als hilfreiches Kanonenfutter für Russland erweisen, um die annektierten Regionen wieder vollständig unter Moskaus Kontrolle zu bringen, so ist auch der Einsatz taktischer nuklearer Waffen seitens Russlands nicht ausgeschlossen. Der Westen und die USA werden dies dann aber wohl nicht unbeantwortet lassen.