Gedenktag: Max von Schenkendorf

Schenkendorf, Sohn eines friderizianischen Offiziers, gehörte zu den Sängern der Befreiungskriege. Er nahm 1813 im Generalstab am Kriege teil. Nach dem Kriege lebte er als Regierungsrat in Koblenz, wo er mit Görres befreundet war. Viele seiner Lieder sind Volkslieder geworden, z.B. „Erhebt euch von der Erde“, „Freiheit, die ich meine“, „Wenn alle untreu werden“. Geboren am 11. Dezember 1783 in Tilsit und an seinem Geburtstag 1817 in Koblenz verstorben.

Sein Leben stand unter dem Leitgedanken: Kaiser und Reich. Der Dichter Rückert gab ihm darum den Namen Kaiserherold. Seinem Denkmal am Rhein widmete Arndt folgende Verse:

„Wer soll der Hüter sein?

Sprich Vater Rhein!

Treues und deutsches Herz

tapfer in Ernst und Schmerz,

das ist die Mauer.

Treues und deutsches Herz,

bleibt auf die Dauer.

Brechet die Schwerter klein,

reißet die Wälle ein,

schleifet die Felsenburg,

mit diesem fecht ich`s durch.“