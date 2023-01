Gedenktag: Johann Heinrich Pestalozzi

Pestalozzi, am 12. Januar 1746 in Zürich geboren, war ein Zeitgenosse Goethes. Er hat der deutschen Erziehungs-Wissenschaft neue Wege gewiesen. Seine Erziehungsgrundsätze, in denen besonders die Erziehung zur Gemeinschaft mit inbegriffen ist, erstrebten eine Verbesserung der häuslichen Erziehung. Pestalozzi gilt als Gründer der deutschen Volksschule.

„Vaterland! Du bist das, was du bist, nicht durch die Gewalt deiner Gewaltigen, nicht durch die Weisheit deiner Weisen, du bist es durch deine Wohnstube, du bist es durch die in der Weisheit deines Volkes erhabene Kraft deines Hauslebens.“

Johann Heinrich Pestalozzi

