Gedenktag: Joseph von Görres

Joseph von Görres war ein aufrechter Verfechter des deutschen Gedankens. Er wurde am 25. Januar 1776 in Koblenz geboren und gab zur Erweckung des deutschen Sinnes den „Rheinischen Merkur“ heraus. Von der preußischen Regierung wegen seiner freiheitlichen Ideen verfolgt, floh er in die Schweiz. Deutschland war für Görres kein geographischer Begriff, sondern das Land aller Deutschen.

„Die Deutschen sind wie das sogenannte wilde Gestein in den Gebirgen; außen ist alles schroff und unansehnlich, innerlich in verborgenen Strahlungen setzen sich alle ihre Kristalle an, die erst ans Tageslicht kommen, wenn irgendein Zufall oder Absicht die rauhe Hülle durchgebrochen.“

Joseph von Görres