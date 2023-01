Wittenberg: Prozess nach Tot von Mädchen (14 Monate)

Ein syrisches Ehepaar soll deren 14 Monate alte Tochter zu Tode geprügelt haben. Das Kind soll laut Anklage mit dem Kopf gegen eine Wand geschlagen worden sein. Gestorben war die Tochter Yana schließlich an einer Hirnschwellung, ausgelöst durch ein Schädelhirntrauma.

„Weder ein Unfall noch Unachtsamkeit könnten zu derartigen Verletzungen führen“, sagte der Staatsanwalt. Zudem habe man ältere Spuren am Körper des Kindes entdeckt, die auf weitere Misshandlungen schließen lassen.

Seit Dienstag müssen sich Nizar A. (27) und Besma H. (22) dafür wegen Totschlags und schwerer Misshandlung Schutzbefohlener vor dem Landgericht Dessau-Roßlau verantworten. Zwar sitzt der Vater in Haft, die 22-Jährige ist weiterhin auf freiem Fuß und lebt mit einem Sohn in einer Wohnung in Wittenberg.

