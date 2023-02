Gedenktag: Wilhelm Gustloff

Am 4. Februar 1936 wurde Wilhelm Gustloff in seiner Wohnung in Davos/Schweiz vom jüdischen Studenten David Frankfurter mit einem Revolver erschossen. Gustloff führte nationale Veranstaltungen auf Schweizer Boden durch und baute dort unter den rund 100.000 Auslandsdeutschen nationale Strukturen auf. Der am 30. Januar 1895 in Schwerin geborene Gustloff wurde nach dem Attentat nach Deutschland überführt und in seiner Heimatstadt begraben. Nach ihm wurden die Wilhelm-Gustloff-Stiftung und der wenige Wochen vor Ende des Zweiten Weltkriegs versenkte KdF-Passagierdampfer Wilhelm Gustloff benannt.

„Tüchtiges Leben endet auf Erden nicht mit dem Tode, es dauert im Gemüt und Tun der Freunde wie in den Gedanken und der Arbeit des Volkes.“

Gustav Freytag