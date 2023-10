Vorankündigung: „Revolution auf Sendung“ #056 – Im Gespräch mit Proto (NDS): Deutsch-Rap als politische Waffe!?

In der 56. Ausgabe von „Revolution auf Sendung“ haben wir den Rapper Proto zu Gast. Mit ihm möchten wir u. a. über die kontrovers diskutierte Frage, ob Deutsch-Rap als politische Waffe einsetzbar ist, sprechen. Proto betreibt neben seinen Musikprojekten auch das Label „Neuer Deutscher Standard“ (NDS) und wird demnächst eine Scheibe in Zusammenarbeit mit MaKss Damage veröffentlichen. Siehe Proto x MKD – WMK (Weiß Männlich Kampfbereit)



Selbstverständlich gehen unsere Moderatoren auch wieder auf die parallel zur Sendung gestellten Fragen im Chat ein. Abgerundet wird dies alles mit vielseitiger Musik und einer Liedbesprechung oder der Vorstellung einer Sehenswürdigkeit.

“Revolution auf Sendung” – 12. November 2023 – 20:00 Uhr

Die Sendung kann ohne eine Registrierung bei TELEGRAM live oder im Nachgang angehört werden. Möchte man aber während der Live-Sendung Fragen im zur Sendung gehörenden Chat platzieren, muss eine kostenfreie Anmeldung bei telegram.org erfolgen. Nutzt also die Möglichkeit, Fragen an unseren Gesprächspartner zu stellen! „Revolution auf Sendung“ wird in aller Regel einmal im Monat gesendet.

Livesendung wird ausgestrahlt auf Telegram unter: https://t.me/RevolutionAufSendung und auf Odysee unter https://odysee.com/@RevolutionAufSendung:8

Abonniert unseren Kanal!

Unsere letzten Sendungen zum Nachhören

Hier sind unseren letzten Sendungen zu finden.