Burgenlandkreis: Kostenloser Systemakurs

Die AG Körper und Geist unserer nationalrevolutionären Partei „Der III. Weg“ bietet Deutschen im Burgenlandkreis ab jetzt regelmäßige Deeskalations- und Sportkurse an. In diesem Zusammenhang konnten nun Interessierte einen Einblick in die „Systema“-Kampfkunst erhalten.

Es handelt sich hierbei um eine russische Kampfkunst. Das Training beinhaltete u. a. Hand-zu-Hand-Kampf, Grappling und einen theoretischen Teil, der sich mit der Verteidigung bei einem Messerangriff und Schlaggegenstandabwehr beschäftigte.

Ein gesunder Geist kann nur in einem gesunden Körper seine volle Strahlkraft zum Wohle des Volkes und seiner selbst entfalten. Getreu dem Motto vom „Ich zum Wir“ versuchen die Mitglieder unserer AG Körper und Geist so, immer mehr Deutsche zu einem achtsameren Umgang mit sich bzw. ihrem Körper zu bewegen und gleichzeitig Solidarität und soziales Engagement praktisch zu leben.

Wir sind die Alternative zu diesem degenerativen System!

Folgt uns bei Telegram!

t.me/drittewegburgenlandkreis