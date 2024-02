Landtagswahl in Brandenburg am 22. September 2024

Am 22. September 2024 findet in Brandenburg die Landtagswahl statt. Unsere nationalrevolutionäre Partei „Der III. Weg“ wird hier mit einer Landesliste antreten und in verschiedenen Wahlkreisen mit Direktkandidaten. Um an der Wahl teilnehmen zu können, müssen mindestens 2.000 Unterstützungsunterschriften erbracht werden.

Unterschreiben können alle Brandenburger, die mindestens 16 Jahre alt sind und ihren Erstwohnsitz in Brandenburg haben. Bis spätestens Ende Juli wollen wir alle Unterschriften beglaubigt abgeben, also unterstützt uns noch heute. Das Formblatt dafür könnt ihr „hier“ bestellen oder als PDF herunterladen. Füllt bitte nur den vorgegeben mittleren Teil aus und sendet das unterschriebene Formblatt an folgende Adresse:

DER DRITTE WEG

Postfach 1122

67085 Bad Dürkheim

Deine Unterschrift kann alles ändern, unterstütze unseren Wahlantritt!

Der Kampf um Deutschland kostet Geld, hilf uns, zu siegen und spende an unseren Landesverband Brandenburg:

Konto für den LV Brandenburg:

Der Dritte Weg

IBAN: DE46 1705 6060 0101 0332 90