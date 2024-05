Jugendkampagne in Strausberg fortgesetzt

Vergangenen Freitag setzten Mitglieder unserer Jugendorganisation „NRJ“ ihre Kampagne „Jugend wählt nationalrevolutionär“ in Strausberg im Landkreis Märkisch-Oderland fort. Bereits ab dem 16. Lebensjahr ist man im Bundesland Brandenburg stimm- und wahlberechtigt. In der deutschen Jugend findet gerade ein nationalistisches Erwachen statt, das auch unsere nationalrevolutionäre Partei und Bewegung „Der III. Weg“ positiv zu spüren bekommt. Täglich melden sich junge Interessenten, die für ihre Heimat politisch aktiv werden wollen. Angewidert von den derzeitigen Lebensverhältnissen in der bunten Republik, wächst die Sehnsucht nach der eigenen Stärke und Identität. Die Jugend ist unsere Zukunft, ihr gilt unsere volle Aufmerksamkeit. Erstwähler, die deutsche Jugend hat zu den Kommunalwahlen am 9. Juni 2024 und zur Landtagswahl am 22. September 2024 in Brandenburg die Möglichkeit, unsere nationalrevolutionäre Bewegung „Der III. Weg“ zu wählen. Das ist der erste Schritt zur völligen Erneuerung unserer Heimat. Die etablierten Parteien und das liberalkapitalistische Wirtschaftssystem haben auf ganzer Linie versagt und müssen weg, damit unsere Volk eine Zukunft hat. Unsere Aktivisten der „NRJ“ suchen hierfür sämtliche Schulen und Jugendtreffpunkte im Land auf, um Werbung für unsere Weltanschauung zu machen.

Deine Stimme wird zur Revolution – die deutsche Jugend wählt nationalrevolutionär!