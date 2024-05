Aktivisten des hiesigen NRJ Stützpunktes Westsachsen verteilten am gestrigen Nachmittag in Zwickau zahlreiche Infoflugblätter. Thematisch behandelt wurde hierbei die Schließung unserer Grenzen für illegale Asylforderer aus aller Herren Länder. Daneben fanden noch etliche Flugblätter unserer Jugend den Weg in die Briefkästen im Zwickauer Stadtteil Marienthal.