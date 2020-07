Ausländerkrawalle erschüttern Frankfurt am Main (+Videos)

Die Multi-Kulti-Meitropole Frankfurt am Main erlebte in der Nacht zu Sonntag schwere Ausschreitungen. Wie die Polizei mitteilte, kam es in den frühen Morgenstunden zuerst zu einer Massenschlägerei zwischen zwei Gruppen auf dem Opernplatz, auf dem zuvor Tausende Jugendliche sich trotz Corona-Auflagen ein öffentliches Besäufnis lieferten. Als die Polizei gegen die Schläger vorgehen wollte, griffen rund 300 Männer und Frauern, vornehmlich Ausländer, die Polizisten mit Flaschen und anderen Gegenständen an. Mindestens fünf Polizisten seien dabei verletzt worden. Zudem gebe es hohe Sachschäden. “Von der Qualität, aber auch von der Anzahl ist das etwas, was ich in Frankfurt noch nicht erlebt habe“, sagte Frankfurts Polizeipräsident Gerhard Bereswill zu den Geschehnissen. Bereswill zufolge wurden 39 Personen im Alter zwischen 17 und 21 Jahren festgenommen. Wie auch zuvor bei den Krawallen in Stuttgart, als die sogenannte Partyszene zuschlug, wird auch hier die vornehmlich ausländische Herkunft der Randalierer totgeschwiegen. Aber die gemachten Videos sprechen eine andere Sprache…