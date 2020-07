Heute 20:30 Uhr – „Revolution auf Sendung“ #033: Im Gespräch mit Julian Bender zum Tag der Heimattreue in Olpe

Anfang Juli gelang es Aktivisten um den Gebietsvorsitzenden WEST, Julian Bender, ein weiteres Bollwerk des nationalrevolutionären Widerstands zu eröffnen. Im nordrheinwestfälischen Siegen eröffnete zur Freude unserer Aktivisten und Sympathisanten und wohl zum Ärger der Etablierten ein weiteres Bürger- & Parteibüro. Neben dem Bürgerbüro in Siegen wollen wir mit Julian über den anstehenden Tag der Heimattreue in Olpe sprechen. Das nationalrevolutionäre Fest findet am 8. August zum dritten Mal in der Kreisstadt Olpe im Sauerland statt, welches maßgeblich von Julian Bender und dem Stützpunkt Sauerland Süd organisiert wird. Selbstverständlich gehen unsere Moderatoren Matze und Sepp auch wieder auf die parallel zur Sendung gestellten Fragen im Chat ein. Außerdem gibt es neben den tagespolitischen Nachrichten eine CD- oder Lied-Besprechung uvm. Abgerundet wird dies alles mit vielseitiger Musik.

“Revolution auf Sendung” – 30. Juli 2020 – 20:30 Uhr

Die Sendung kann ohne eine Registrierung bei spreaker.com live oder im Nachgang angehört werden. Möchte man aber während der Live-Sendung Fragen im zur Sendung gehörenden Chat platzieren, muss eine kostenfreie Anmeldung bei spreaker.com erfolgen. Nutzt also die Möglichkeit, Fragen an unseren Gesprächspartner zu stellen! „Revolution auf Sendung“ wird einmal im Monat gesendet.

www.spreaker.com/revolutionaufsendung

Unsere letzten Sendungen zum Nachhören