Belgien: Kulturfremde Partygäste liefern sich Massenschlägerei am Strand (+Videos)

Am belgischen Nordseestrand in Blankenberge kam es am Samstagabend gegen 18 Uhr zu einer Massenschlägerei zwischen zwei Gruppen. Eine kleine männliche Gruppe von heimischen weißen Strandbesuchern geriet mit einer 50 – 70 Personenstarken Gruppe, bestehend aus schwarzen und arabischen Partygästen, aufgrund deren assozialen Verhaltens und zu lauter Musik in Streit. Die herbeigerufene Rettungsschwimmer und Polizei brachten die alkoholisierte Horde von Kulturbereicherern nicht unter Kontrolle und so mußte es kommen, wie es halt bei Raum- und Kulturfremden all zu oft vorkommt. Es kam zu Ausschreitungen und Gewalt gegen die Ordnungskräfte und die heimische Bevölkerung. Multi-Kulti in Reinkultur! Aber schaut selbst in den beiden Videos…