Björn Höcke (AfD) im Sommerinterview beim mdr (+Video)

Der bekannte AfD-Politiker Björn Höcke aus Thüringen gab am 25. August dem Moderator Lars Sänger vom mdr ein halbstündiges Interview. In diesem versucht der Moderator immer wieder mit provokanten Fragen an Höcke zum aufgelösten Flügel, Andreas Kalbitz und dem ihm unterstellten Pseudonym “Landolf Ladig” zu provozieren. An politischen Inhalten ist der mdr-Moderator eher weniger interessiert und läßt oftmals Björn Höcke nicht ausreden; dieser weiß sich aber zu wehren. Letztendlich wird auch noch versucht einen Keil in die Teilnehmer der “Querdenken 711”-Bewegung zu rammen; aber der AfD-Politiker distanziert sich von niemanden, auch nicht vom “III. Weg”.