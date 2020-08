CHAM –Verteilaktion: Das System ist gefährlicher als Corona!

Turbokapitalismus und volksfeindliche Politik gehen Hand in Hand in der Zerstörung unseres Volkes und einer gerechten Wirtschaft. Existenzen werden zerstört, das Leben eingeschränkt, weitere Kürzungen beschlossen. Schuld daran soll eine Pandemie sein? Nein, dieser menschenunwürdige Turbokapitalismus und seine Helfershelfer in Form von BRD-Politikern sind die Verantwortlichen. Deshalb haben bereits letzte Woche Aktivisten Flugblätter in Cham verteilt, um hoffentlich vielen Deutschen die Augen zu öffnen: Das System ist gefährlicher als Corona!