Massive Proteste nach Präsidentenwahl in Weißrußland (+Videos)

Nach den Wahlen am Sonntag in Weißrußland sind landesweit massive Proteste am Dienstag ausgebrochen. Nach dem offiziellen Wahlergebnis soll der Präsident des Landes, Alexander Lukaschenko, 80 Prozent der Stimmen erhalten haben. Die Oppositionskandidatin Svetlana Tikhanovskaya erhielt nach offiziellen Angaben 10 Prozent der Stimmen. Tikhanovskaya erklärte auf einer Pressekonferenz, dass das Wahlergebnis falsch ist und fordert, dass die Wahl für ungültig erklärt wird. Sie möchte auch, dass die Stimmen nachgezählt oder Neuwahlen angekündigt werden. Nach Bekanntwerden des Wahlergebnisses sind Tausende von Weißrussen auf die Straße gegangen, um gegen den angeblichen Wahlbetrug zu demonstrieren. Es kam dabei zu schweren Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei. Nicht nur in Minsk, wo die Polizei mit Gummigeschossen und Tränengas gegen Protestierende vorging, in Brest machten Polizisten auch von Schuswaffen mit scharfer Munition Gebrauch. “Eine Gruppe aggressiver Bürger mit Metallstangen in den Händen griff Polizeimitarbeiter in Brest an“, behauptete eine Sprecherin des Innenministeriums zur Verteidigung. Im Zusammenhang mit den Protesten wurden mehr als 3.000 Menschen von der Polizei in Gewahrsam genommen und etwa neunzig Menschen verletzt. Es soll zu mindestens einem Todesopfer gekommen sein.