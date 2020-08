Nach Rassismusvorwürfen benennt Knorr “Zigeunersauce” um

Nach einer Meldung der “Bild am Sonntag” benennt Knorr im Zuge der Diskussion über angeblich rassistische Namen und Begriffe seine “Zigeunersauce” in “Paprikasauce Ungarische Art” um, da laut Mutterkonzern Unilever der Produktname “negativ interpretiert werden kann“. Das “Forum für Sinti und Roma” aus Hannover forderte schon seit 2013 die Lebensmittelkonzerne auf, Namen wie “Zigeunersauce” aus ihrem Sortiment zu verbannen. Die Bezeichnung “Zigeuner” stammt aus dem Mittelalter und war bis in die Siebzigerjahre in Deutschland absolut gängig.