Siegen: 7 Polizisten versagen bei Festnahme eines Ausländers kläglich (+Video)

Ein Video, aufgenommen von ausländischen Passanten, zeigt eine Gruppe von sieben Polizisten bei einem Festnahmeversuch eines Ausländers. Nach Auskunft der Polizeipressestelle in Siegen hatte eine Streife einen 21-Jährigen in seinem Wagen im Bereich des Lidl-Marktes an der Hagener Straße gestoppt, da dieser in Verdacht stand, ohne Fahrerlaubnis das Auto gefahren zu sein. Der Verdacht bestätigte sich später.

Zuerst bekamen die sieben Beamten den Ausländer nicht aus dem Auto raus, und als sie diesen dann unter Pfeffersprayeinsatz rausscheuchten, ließen sie ihn entkommen. Einfach nur peinlich.

Bei der Siegenere Zeitung kommentierte das Video zwar mit schlechter Rechtschreibung aber inhaltlich sehr treffend:

“sobald es über das “knöllchen” schreiben hinaus geht, ist die deutsche Karnevals Truppe völlig überfordert. Kein wunder das niemand mehr respekt vor diesem verein hat. einfach nur noch lächerlich. vielleicht hätten sie noch eine hundertschaft herbeirufen sollen ;-).”