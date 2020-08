Verteilung in Friedrichshafen

Diese Woche wurden in der ca. 60 000 Einwohner zählenden Kreisstadt Friedrichshafen am Bodensee, Flugblätter gegen die ansteigende Kinderlosigkeit verteilt. Gerade in dem stark überfremdeten Baden-Württemberg ist es unbedingt nötig, mehr Deutsche Kinder in die Welt zu setzen, um dem drohenden Volkstod entgegen zu wirken. Zusätzlich zu den Flugblättern gegen den drohenden Volkstod, wurden auch Flugblätter gegen Homopropaganda verteilt. Der III. Weg steht für ein traditionelles Familienbild, welches

ausschließlich Kinder hervorbringen kann.