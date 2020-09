Asylant unter Mordverdacht – Flugblattverteilung in Marburg-Biedenkopf

Am vergangenen Wochenende kam es in einer Wohnung in Marburg-Biedenkopf zu einem Tötungsdelikt. Unter dringenden Tatverdacht steht ein 29-jähriger Asylant aus Somalia, welcher im Rahmen einer Maßnahme aufgrund eines anderen Vorfalls in Marburg in alkoholisiertem Zustand gestand, Tage zuvor einen Mann in seiner Wohnung in Biedenkopf getötet zu haben. Die sofort alarmierten Beamten fanden in der angebenden Wohnung tatsächlich eine Leiche. Das Opfer ist ein ebenfalls aus Somalia stammender 35- jähriger Mann. Haben sich die Afrikaner in diesem Fall gegenseitig „bereichert“, hätte ebenso ein Deutscher zum Opfer werden können. Regionale Aktivisten unserer Partei „Der III. Weg“ nehmen derartige Zustände im Hinterland nicht tatenlos hin und verteilten umgehend Hunderte asylkritische Infoschriften an die Haushalte der hessischen Kleinstadt.

Ein ausführlicher Bericht folgt…