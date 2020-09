Ausländerkrawalle in Kirn im Hunsrück (+Videos)

Nach Polizeiangaben waren am Montagabend gegen 21 Uhr in der Innenstadt von Kirn zwei Ausländerbanden aufeinander los gegangen. Dabei wurden unter anderem Steinplatten aufeinander geworfen und mit Baseballschlägern und Metallstangen aufeinander eingeschlagen. Extra erwähnt wird seitens der Polizei, daß keine Waffen wie Messer oder Pistolen zum Einsatz kamen – vermutlich ist das sonst üblich bei unseren vor Krieg und Gewalt geflüchteten Zuwanderern, oder warum wird das extra erwähnt?

Polizei und Feuerwehr waren mit einem Großaufgebot im Einsatz und konnten die Lage kurz vor Mitternacht unter Kontrolle bringen. Die Schlägerei spielte sich in der Kallenfelser Straße an der Kreuzung Steinweg /Amtshofstraße am alten Kino ab. Die Straße war voller Blut. Warum die Ausländerbanden in Streit geraten sind, ist aktuell noch unklar. Gerüchteweise war auch von einem Todesopfer die Rede.