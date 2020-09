Für Wohnungen auf dem Zündapp-Gelände! Flugblattverteilung in München-Berg am Laim

Im Stadtteil Berg am Laim sollten ursprünglich 515 neue Wohnungen auf dem ehemaligen Zündapp-Gelände entstehen. Doch der Bauherr, die Pandion-Gruppe, änderte ihre Pläne und will nun Büros bauen lassen. Grade in München, der Hochburg des Mietwahnsinns, wird jedoch neuer Wohnraum dringend benötigt. Die rot-grüne Stadtratsspitze versagt bei der Lösung des Mietproblems. Aktivisten der Partei “Der III. Weg” verteilten daher Flugblätter der nationalrevolutionären Bewegung zum Thema in dem Gebiet. Ein ausführlicher Bericht folgt.