Am 7.10.2019 gegen 17.20 Uhr raste ein LKW nahe der Limburger Innenstadt ungebremst in stehende Autos. Dutzende Personen wurden durch den Aufprall inmitten des Feierabendverkehrs verletzt. Ein Großteil der Verletzten konnte vor Ort versorgt werden, jedoch mussten fünf Menschen ins Krankenhaus transportiert werden. Eine Person wurde schwer verletzt. Der Fahrer des Unfallfahrzeugs wurde von der Polizei bereits festgenommen. Dabei soll er sich gewehrt und “Allah” geschrien haben. Im hessenschau-Video sieht man den Täter passend zur bunten Republik in einem Trikot der BrD-Bundeself.

Der zugedröhnte 32-jährigen Syrer namens Omar A. I. wollte damals mit einem kurz zuvor gestohlenen LKW möglichst viele Menschen töten. Gestern startete der Prozess vor dem Landgericht Limburg mit dem Vorwurf der heimtückischen Tötung. Der Attentäter war 2015 nach Deutschland gekommen und hatte seit dem 1. Oktober 2019 keinen gültigen Aufenthaltstitel mehr. Der Syrer war der hessischen Polizei zudem wegen gefährlicher Körperverletzung, Drogenbesitzes und Ladendiebstahls bekannt.