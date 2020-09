„Revolution auf Sendung“ #035: Hegemonie in der Kurve – Fußball und Politik

Mit Beginn der neuen 3. Liga-Saison spielt erstmalig ein türkischen Verein im deutschen Profifußball mit. Türkgücü München e. V. ist ein Fußballverein aus München, dessen Vorgängerverein SV Türk Gücü München im Jahre 1975 von einer Gruppe türkischer Gastarbeiter gegründet wurde. Heute investiert der Unternehmer Hasan Kivran kräftig Geld in den Verein, so daß dieser in wenigen Jahren bis in die 3. Bundesliga aufstieg. Auch vor dem Fußball macht die zunehmende Überfremdung und Kommerzialisierung nicht halt. Auch die Vorherrschaft in den Kurven ändert sich zunehmends. Immer mehr linksradikale Ultra-Gruppen machen sich in den Stadien breit und geben schon in vielen Kurven den Ton an. Über all diese Themen möchten wir mit unserem Studiogast in der 35. Ausgabe von “Revolution auf Sendung” zum Thema “Hegemonie in der Kurve – Fußball und Politik” sprechen. Also hört rein. Es lohnt sich!

Selbstverständlich gehen unsere Moderatoren Matze und Sepp auch wieder auf die parallel zur Sendung gestellten Fragen im Chat ein. Außerdem gibt es neben den tagespolitischen Nachrichten eine CD- oder Lied-Besprechung uvm. Abgerundet wird dies alles mit vielseitiger Musik.

“Revolution auf Sendung” – 1. Oktober 2020 – 20:30 Uhr

Die Sendung kann ohne eine Registrierung bei spreaker.com live oder im Nachgang angehört werden. Möchte man aber während der Live-Sendung Fragen im zur Sendung gehörenden Chat platzieren, muss eine kostenfreie Anmeldung bei spreaker.com erfolgen. Nutzt also die Möglichkeit, Fragen an unseren Gesprächspartner zu stellen! „Revolution auf Sendung“ wird einmal im Monat gesendet.

www.spreaker.com/revolutionaufsendung

Unsere letzten Sendungen zum Nachhören