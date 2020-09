So könnte es auch in der BrD ablaufen, wenn man denn nur wollte. Innerhalb weniger Sekunden hat die Fahrradstaffel der US-Polizei in Seattle eine linksextreme Straßenblockade im Gewand der “Black lives Matter”-Proteste geräumt. Dabei kam es zu einigen Verletzten und Festnahmen seitens der linksextremen Straßenkämpfer. In den USA toben seit Wochen Rassenunruhen unter dem Denkmalntel der “Black lives Matter”-Bewegung, welche stark von linksextremen Kreisen beeinflußt wird.