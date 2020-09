Das Amtsgericht Halle hat am Montag Sven Liebich zu einer Freiheitsstrafe von elf Monaten auf Bewährung und 200 Arbeitsstunden verurteilt. Sven Liebich wurde wegen Verleumdung von Personen des politischen Lebens, Volksverhetzung und Beleidigung für schuldig befunden. In dem Urteil folgte das Gericht fast vollumfänglich dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Die Grünen-Politikerin Renate Künast und der frühere SPD-Chef Martin Schulz wurden u.a. von Sven Liebich als Maden bezeichnet, was laut Gericht strafbar sei. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird Sven Liebich das Urteil anfechten.

Liebich führt regelmäßig systemkritische Veranstaltungen in Halle an der Saale durch und ist dem System wie den Gutmenschen seit langem ein Dorn im Auge. Er betreibt den Blog Halle Leaks.