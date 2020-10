Facebook weitet Zensur weltweit aus

Facebook-Chef Mark Zuckerberg will unter dem Vorwand der globalen Zunahme von Antisemitismus nun weltweit Facebook-Beiträge, die den Holocaust in Frage stellen, löschen lassen. Nach Abwägung zwischen Redefreiheit und dem Schaden durch die Leugnung oder Verharmlosung des Holocausts habe ihm zu schaffen gemacht und gerade “beim aktuellen Zustand der Welt” erachte er eine Beschneidung der freien Meinungsäußerung für die richtige Entscheidung. Anwender, die zukünftig nach Informationen über den Holocaust auf Facebook suchen, sollen in Zukunft automatisch auf offizielle judenfreundlche Systemseiten weitergeleitet werden. Die Maßnahme seien ein Teil einer neuen Unternehmensstrategie gegen Verschwörungstheorien und gezielte Desinformation im Vorfeld der US-Präsidentenwahl.