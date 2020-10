Fred Perry distanziert sich von “Proud Boys”

Die patriotischen und bekennenenden Trump-Unterstützer “Proud Boys” haben als ihr Zeichen ein schwarzes Poloshirt der Marke Fred Perry – mit gelbem Rand am Ärmel und Lorbeerkranz gwählt, was dem Unternehmen gar nicht gefällt. “Fred Perry unterstützt die Proud Boys nicht und ist in keiner Weise mit ihnen verbunden“, heißt es in einer Unternehmensmitteilung. Die Marke, die vom Wimbledon-Sieger Fred Perry vor mehr als 60 Jahren gegründet wurde, stehe für “Unabhängigkeit und Diversität“. Der Verkauf des speziellen Poloshirts wurde daher in den USA und in Kanada bereits seit September 2019 gestoppt. Das gelte, bis die “Proud Boys” wieder verschwunden seien.